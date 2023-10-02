В Центральном, Левобережном и Приморском районах Мариуполя специалисты ППК «Единый заказчик в сфере строительства» возводят 21 многоквартирный дом, 14 из которых планируется сдать в эксплуатацию до конца этого года и 7 – в первом полугодии следующего. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«До конца года строители завершат строительство 14 многоквартирных домов общей площадью более 100 тыс. кв. м в трёх районах Мариуполя, в них 1021 квартира. А в первом полугодии 2024 года на месте ранее снесённых домов будут построены ещё 7 многоэтажек общей площадью более 49 тыс. кв. м – это ещё 400 квартир, работы на объектах уже начались. Это значит, что вскоре ещё более 1420 семей смогут получить новое комфортное жильё», – рассказал вице-премьер.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что масштабное жилищное строительство в новых регионах предусмотрено программой социально-экономического развития, мероприятия которой синхронизированы с комплексной программой модернизации жилищно-коммунального хозяйства и ремонтно-восстановительными работами на объектах социальной инфраструктуры.

Также зампред Правительства отметил, что возведение многоквартирных домов осуществляется поквартально и в едином стиле в соответствии с концепцией мастер-плана развития Мариуполя.

«С начала работы в Мариуполе в эксплуатацию “Единым заказчиком” уже введено 30 многоквартирных домов общей площадью 184 тыс. кв. м. В них 2093 квартиры, которые предназначены для жителей, потерявших жильё в ходе военных действий. Среди наиболее знаковых завершённых объектов жилищного строительства – жилой комплекс “Изумрудный” на проспекте Ленина и дома в новом микрорайоне Черёмушки на Иртышской улице», – сообщил генеральный директор публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян.

Он также добавил, что квартиры в новостройках сдаются с внутренней отделкой, они оборудованы электроплитами и необходимой сантехникой. На придомовой территории организованы удобные проезды и тротуары с наружным освещением, обустроены зоны парковки и установлены современные детские и спортивные площадки.