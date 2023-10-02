В Адыгейском филиале «Россети Кубань» энергетики приступили к реализации мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям компании строительной площадки нового жилого комплекса на территории столицы Республики Адыгея городе Майкопе.

Для обеспечения электроэнергией инвестиционного проекта «Комплексная застройка территории за микрорайоном Михайлова», энергетики построят две кабельные линии электропередачи 10 кВ протяженностью 8,5 км от подстанции 110 кВ «Северная» к месту застройки, установят распределительное устройство 10 кВ и пункты учета электроэнергии. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы, которые планируется завершить до конца текущего года.

Жилой комплекс, который будет построен в республиканской столице, включает в себя 13 многоквартирных домов повышенной этажности, общеобразовательную школу на 1 100 мест, детский сад на 240 мест, врачебную амбулаторию и другие инженерные и социальные инфраструктурные объекты. Часть жилья будет выделена для детей-сирот. Реализация проекта рассчитана на 10 лет.

Напомним, что в 2022 году энергетики выполнили полномасштабную реконструкцию и техническое переоснащение подстанции «Северная», увеличив ее трансформаторную мощность до 130 МВА, то есть в 1,6 раза.

Модернизация энергоцентра осуществлена с применением современных материалов и высокотехнологичного оборудования российского производства. Выполненные мероприятия позволили не только повысить надежность электроснабжения северо-восточной части Майкопа и ряда населенных пунктов Майкопского района, прилегающих к городу, но и создать запас энергетической мощности для подключения новых потребителей.