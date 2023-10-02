Специалисты северного филиала компании «Россети Московский регион»» установили 54 новые трансформаторные подстанции и отремонтировали 22 трансформаторные подстанции в населенных пунктах г.о. Дмитров. В рамках программы повышения надежности и качества электроснабжения потребителей на севере Подмосковья введено более 19 МВА мощности.

Новые трансформаторные подстанции появились в Новосиньково, Рогачево, Яхроме, Деденево и в других городских и сельских поселениях г.о. Дмитров.

Новое и отремонтированное энергооборудование обеспечит надежное электроснабжение более 8 тысяч жителей городского округа в осенне-зимний период 2023-2024 гг.