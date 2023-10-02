Энергетики завершили реконструкцию подстанции 220 кВ «Хопер», которая снабжает электроэнергией инфраструктурные объекты крупных предприятий: «Газпром-трансгаз», «РЖД», а также потребителей Балашовского, Самойловского, Аркадакского, Романовского, Турковского районов области, включая город Балашов с населением более 75 тыс. человек. В результате реализации проекта будет повышена надежность работы объекта и обеспечена возможность подключения к электрическим сетям новых потребителей. Инвестиции в проект составили 155 млн. рублей.

В ходе работ на открытом распределительном устройстве подстанции построили две линейные ячейки 110 кВ с современными выключателями и разъединителями, ограничителями перенапряжения, внедрили микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики. Все установленное на объекте оборудование отечественного производства, высоконадежное, с длительным сроком эксплуатации. Дополнительное оборудование позволит энергетикам подключить к сети новые производства, создающиеся в области и влияющие на инвестиционный климат региона.

Также для повышения надежности потребителей на подстанции «Хопер» в 2023 году были реализованы ремонтные мероприятия. Энергетики выполнили ремонт силового оборудования (двух автотрансформаторов), трансформаторов тока и напряжения, разъединителей и выключателей, реакторов.

«Компания «Россети» реализует долгосрочную инвестиционную программу в Саратовской области. На период с 2023 по 2025 можно выделить несколько крупных проектов. В настоящее время ведется реконструкция подстанции 220 кВ «Центральная». На объекте идут работы по замене устаревших воздушных выключателей на современные элегазовые, будет заменено 42 комплекта оборудования, что значительно повысит надежность работы объекта и энергоснабжения наших потребителей. Также реализуется проект по реконструкции системы плавки гололеда на ключевых линиях 220 кВ, обеспечивающих выдачу мощности Саратовской ГЭС и Балаковской АЭС. Еще один крупный инвестиционный проект – строительство новой подстанции 220 кВ «Чапаевская» для обеспечения электроснабжения центра обработки данных «Сбербанка», который строится в городе Балаково. Выданная мощность потребителю составит 82 МВт. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.» - об этом в ходе пресс-тура рассказал Константин Свиридов, Заместитель Главного инженера Филиала ПАО «Россети» - Нижне - Волжское ПМЭС.

В зону обслуживания Филиала ПАО «Россети» - Нижне – Волжского предприятия магистральных электрических сетей входит Саратовская область. В эксплуатации у предприятия находится более 2692,74 км линий электропередачи напряжением 220-500 кВ, 15 подстанций напряжением 220-500 кВ общей трансформаторной мощностью 4753,9 МВА.