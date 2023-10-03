Работа по модернизации системы уличного освещения проходит в Чите. Заказано и отгружено 4 040 светильников для замены неэффективных осветительных приборов до конца 2024 года. По информации официального портала Забайкальского края, об этом на оперативном совещании 2 октября сообщил вице-премьер краевого правительства Алексей Сергейкин.

— Уже проводится замена светильников на 20 улицах краевого центра и в четвёртом, пятом, шестом микрорайонах. Всего в этом году запланировано установить 144 новых опоры электроосвещения взамен аварийных, заменить 60 километров электрических сетей. Заказали металлоконструкции для опор, cамонесущий изолированный кабель, — рассказал Алексей Сергейкин.

Напомним, в октябре прошлого года глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что реализация проекта «Светлая Чита» стала возможной благодаря дальневосточной концессии.

На Восточном экономическом форуме-2023 губернатор Забайкалья и гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко подписали соглашение по финансированию модернизации системы уличного освещения в Чите с привлечением инфраструктурных облигаций. Общая сумма займа составит 1,8 млрд рублей при совокупной стоимости проекта в 1,9 млрд рублей. Завершить проект, в результате которого более 90% городской системы переведут на энергосберегающие технологии, планируется до конца 2024 года.