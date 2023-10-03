Специалисты «Мособлэнерго» приступили к мероприятиям по увеличению мощности электроснабжения для СНТ «Имени 40 лет Октября» в Одинцовском городском округе (расположено влизи д. Мамоново).

Для обеспечения надежного и качественного электроснабжения 100 потребителей садового некоммерческого товарищества заявленной мощностью 245 кВт (ранее 50 кВт) будет выполнена реконструкция трансформаторной подстанции ТП-515226 с заменой трансформатора мощностью 250 кВА на агрегат мощностью 400 кВА. Также будет установлено распределительное устройство ГРЩ-0,4 кВ, от которого будут запитаны потребители. На данном этапе специалисты компании осуществляют строительство кабельной линии протяженностью 50 м от подстанции до планируемого места расположения распредустройства. Строительные работы планируется завершить в начале ноября.

«Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое присоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.