В Екатеринбурге завершены подготовительные работы по строительству кампуса мирового уровня на базе Уральского федерального университета имени первого Президента России Бориса Ельцина. Объект возводит публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства», сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Строители подготовили площадку для возведения кампуса мирового уровня в Екатеринбурге. В пределах пятна застройки будущих зданий из-за сложных геологических условий специалисты заместили слабые грунты. Обустроили временное ограждение и разместили бытовой городок, подключили объект к сетям инженерно-технического обеспечения. Строители также устроили временные дороги и подъездные пути. К основному периоду строительства приступим уже в IV квартале 2023 года», – сказал Марат Хуснуллин.

На территории кампуса общей площадью более 100 тыс. кв. м возведут Институт экономики и управления, Институт радиоэлектроники и информационных технологий, Специализированный учебно-научный центр для школьников старших классов. Строительные работы планируют завершить к 2026 году.

«Новый учебный кампус будет создаваться в несколько этапов, там смогут учиться более 8 тысяч студентов. Строительство инициировало правительство Свердловской области совместно с Уральским федеральным университетом имени первого Президента России Бориса Ельцина. “Единый заказчик” реализует ещё три проекта по строительству кампусов в Новосибирске, Калининграде и Орле. Завершить все работы планируется в 2024–2026 годах», – сообщил генеральный директор ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян.

Строительство кампуса мирового уровня в Екатеринбурге осуществляется в рамках программы «Наука и университеты» по поручению Президента Владимира Путина и Правительства.