На трассе Дюртюли-Ачит продолжат вынос коммуникаций

Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения на проекты подготовки территории строительства на трех этапах скоростной трассы Дюртюли – Ачит. Работы по переносу сетей газоснабжения, а также линий связи и электропередачи пройдут на участках в Республике Башкортостан (0-140 км), Пермском крае (140 –232 км) и Свердловской области (232 – 275 км).

Автомагистраль Дюртюли – Ачит войдет в состав трассы М-12 с продолжением до Екатеринбурга, а также станет частью скоростного транспортного маршрута «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока. Общая длина автодороги от башкирского города Дюртюли до поселка Ачит в Свердловской области составит 275 км. Сегодня на всем ее протяжении идут работы по устройству дорожной одежды, искусственных сооружений, параллельно продолжается перенос инженерных коммуникаций на пересечении с будущей скоростной трассой.

На первом этапе в Башкортостане пройдет переустройство газопровода-отвода к автоматизированной газораспределительной станции (АГРС) в поселке Русский Ангасяк. Протяженность реконструируемого участка трассы газопровода-отвода составляет около 703 м. На этом же участке перенесут кабельную линию связи от ГРС «Бураево» до ГРС «Ангасяк», ее длина - 723,17 м.

На участке второго этапа Дюртюли-Ачит в Пермском крае также планируется переустройство сетей ПАО «Газпром» и сопутствующих коммуникаций. В том числе на территории Октябрьского района пройдут работы по реконструкции высоковольтной линии электропередачи ВЛ 10 кВ. Длина надземного участка составит 115,5 м. Кроме того, предполагается устройство двух подземных кабельных вставок общей длиной 254 м.

Аналогичные работы пройдут в рамках подготовки территории строительства Дюртюли-Ачит на третьем этапе в Свердловской области. В ходе переустройства сетей «Газпрома» на пересечении со скоростной автомагистралью выполнят перенос ВЛ-10 кВ к ГРС «Ачит» в Красноуфимском районе. Протяженность переустраиваемых участков ВЛ-10кВ составит 85 м. Протяженность устраиваемой кабельной вставки - 640 м.

Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги».

Генеральный проектировщик по переустройству линейных коммуникаций – Конструкторско-технологический проектный институт «Газпроект».