НПП «Пульсар» холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) получило статус промышленного комплекса Москвы. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. Это позволит предприятию получить налоговые льготы и направить сэкономленные средства на создание новых технологий и продуктов.

Статус промышленного комплекса присваивается столичным предприятиям, чья выручка от научно-исследовательских работ в области естественных или технических наук превышает 80% от общей выручки по направлению НИР.

«В настоящее время в Москве статус промышленного комплекса присвоен 69 предприятиям. На них создано более 79,8 тысяч рабочих мест. С 2016 года объем инвестиций в развитие столичных промышленных комплексов составил свыше 47,2 миллиардов рублей», - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Основное направление деятельности НПП «Пульсар» - разработка нового поколения электронной компонентной базы: полупроводниковых сверхвысокочастотных, силовых, фотоэлектронных и микроэлектронных приборов, а также выпуск радиоэлектронной аппаратуры для информационных систем гражданского назначения. Благодаря статусу промышленного комплекса ставка налога на прибыль для предприятия сократится с 17% до 13,5%. Налог на недвижимое имущество будет снижен на 50%, а на землю – на 80%.

«Налоговые льготы, предусмотренные законодательством Москвы, позволят НПП «Пульсар» ежегодно экономить 23,6 млн рублей. Эти средства будут направлены в рамках инвестпрограммы предприятия на техническое перевооружение, разработку и организацию производства новых изделий, а также цифровую трансформацию», - отметил генеральный директор НПП «Пульсар» Сергей Боровой.

В сентябре 2023 года НПП «Пульсар» сообщило о разработке линейки матричных фотомодулей, созданных полностью из российских комплектующих по технологии комплементарной структуры металл-оксид-полупроводник. Устройства «видят» объекты в любое время суток и способны формировать как черно-белое, так и цветное изображение. Новинка может применяться в составе систем видеомониторинга, сканирования, а также для наведения высокоточного оружия.