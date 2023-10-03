В г.о. Подольск энергетики подключили к сетям «Мособлэнерго» 376 потребителей на общую мощность 8,8 МВА с начала 2023 года. Работы проходили в рамках договоров технологического присоединения.

Большинство мероприятий по присоединению к сетям было выполнено по льготной категории (до 15 кВ) — подключено 308 абонентов. Также были исполнены договоры по увеличению мощности электроснабжения различных объектов физических и юридических лиц.

Например, в текущем году в подольском мкр. Климовск специалисты «Мособлэнерго» обеспечили электроснабжение предприятия малого бизнеса, занимающиеся металлообработкой. Для того, чтобы подключить производственные помещения, в трансформаторной подстанции ТП-673, расположенной на Фабричном проезде, была произведена замена трансформатора 400 кВА на 630 кВА. В результате выполненных мероприятий потребителям — предприятиям малого бизнеса, была обеспечена электрическая мощность 200 кВт.

«Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое подключение к сетям компании выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через Портал потребителя moetp.ru.