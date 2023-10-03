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В индустриальном парке "Чулково" появится новое производство

3 октября 2023, 17:30 285 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Инвестиционный портал Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: invest.mosreg.ru

Фото: invest.mosreg.ru

Резидент индустриального парка «Чулково» из Раменского городского округа ООО "Елизар" приступает к строительству первой очереди производственного предприятия. Здесь будут производить гидроизоляционные материалы с использованием битума, латекса, полимеров и каучука. Об этом сообщает заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. 

Первую очередь строительства планируется завершить до конца 2024 года. 

«Общий объем инвестиций в проект – более 200 млн рублей. Планируется создание 27 новых рабочих мест. Площадь будущего производства составит 1,3 тыс. кв. метров», – отметила зампред.

Помимо изготовления гидроизоляционных материалов специалисты компании также выполняют работы по розливу с использованием спецтехники эмульсий при строительстве дорожного полотна, гидроизоляции бетонных фундаментов, мостов, стен и крыш.
 
Напомним, что индустриальные парки Подмосковья предлагают различные варианты локализации предприятий. Для инвесторов доступны и земельные участки под строительство производственных объектов, и готовые здания, где производство можно запустить в максимально короткие сроки.

Подобрать локацию для реализации проекта, в том числе в индустриальных парках, можно на инвестиционной карте Московской области. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестстандарта, внедренного в Подмосковье.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ПРОИЗВОДСТВО, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Отрасль: Строительство 

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