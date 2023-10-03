В индустриальном парке "Чулково" появится новое производство

Резидент индустриального парка «Чулково» из Раменского городского округа ООО "Елизар" приступает к строительству первой очереди производственного предприятия. Здесь будут производить гидроизоляционные материалы с использованием битума, латекса, полимеров и каучука. Об этом сообщает заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.



Первую очередь строительства планируется завершить до конца 2024 года.

«Общий объем инвестиций в проект – более 200 млн рублей. Планируется создание 27 новых рабочих мест. Площадь будущего производства составит 1,3 тыс. кв. метров», – отметила зампред.

Помимо изготовления гидроизоляционных материалов специалисты компании также выполняют работы по розливу с использованием спецтехники эмульсий при строительстве дорожного полотна, гидроизоляции бетонных фундаментов, мостов, стен и крыш.



Напомним, что индустриальные парки Подмосковья предлагают различные варианты локализации предприятий. Для инвесторов доступны и земельные участки под строительство производственных объектов, и готовые здания, где производство можно запустить в максимально короткие сроки.



Подобрать локацию для реализации проекта, в том числе в индустриальных парках, можно на инвестиционной карте Московской области. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестстандарта, внедренного в Подмосковье.