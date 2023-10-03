03.10.2023 года в 13:08 в редакцию портала RusCable.Ru поступила информация об обнаружении сайта-клона Калужского кабельного завода. Оригинальный сайт находится на домене kcab.ru, а поддельный сайт-клон на домене kcabz.ru и отличается только одной буквой z в конце домена.

Внешний вид, базовый функционал, разделы сайта скопированы с высокой точность. За исключением некоторых неработающих кнопок сайт-клон практически неотличим от оригинального сайта Калужского кабельного завода. Заменены только контактные данные на сайте на фейковые адреса электронной почты и номера телефонов.

Домен сайта-клона был зарегистрирован на частное лицо 9 сентября 2023 года об этом есть информация в сервисе WHOIS. Сайт создан неустановленными лицами.

Как выяснила редакция портала RusCable.Ru, деятельность злоумышленников, которые используют сайт-клон Калужского кабельного завода направлена в первую очередь на Казахстан. Именно там начали распространяться фейковые рассылки с предложением продукции якобы производства ООО "Калужский кабельный завод". На эти странные предложения обратили внимание действующие клиенты компании и сообщили об этом представителям Калужского кабельного завода.

Злоумышленники используют арендованный номер "горячей линии", который ранее был отмечен как номер одной из гостиниц в Бузулуке. Кроме того используются иностранные сервисы для e-mail рассылок. Сколько спам-рассылок было отправлено на данный момент не установлено.

Сколько заявок, на какую продукцию и сумму успели таким образом получить и "обработать" по данной схеме мошенники пока не известно. Вероятнее всего, главной задачей злоумышленников в данном случае является получение предоплаты без дальнейшей отгрузки продукции, хотя нельзя исключать факт, что предполагается и отгрузка контрафактного кабеля под торговой маркой ККЗ.

Призываем всех кабельщиков обратить внимание на данный инцидент и отслеживать аналогичные случаи по собственным компаниям. К сожалению легкость копирования сайтов, регистрация доменов и отправка "фейковых" реквизитов случается на рынке не в первый раз. Аналогичные случаи уже происходили на рынке. Будьте бдительными! Призываем помочь в распространении данной информации!

Официальное письмо ООО "Калужский кабельный завод"