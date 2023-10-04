Россия поддерживает разработку Стратегии развития энергетического сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) до 2030 года. Николай Шульгинов заявил об этом на Энергетическом форуме ШОС.

Документ, уверен он, укрепит базу для налаживания диалога между государствами ШОС.

По словам главы Минэнерго России, страны ШОС располагают значительными запасами энергоресурсов: нефти, природного газа, угля, а также являются крупнейшими в мире потребителями энергии и энергоносителей, уже реализуются перспективные совместные проекты.

«Китай и Индия – стратегические партнёры России в части выстраивания нового, справедливого энергорынка и торговой инфраструктуры. Реализуются совместные инвестиционные проекты на территориях обеих стран. Прорабатываются или уже имеются планы по расширению трубопроводных мощностей по доставке нефти и газа из России в Китай», – заявил Николай Шульгинов.

В нефтегазовой сфере, сообщил Министр, с казахстанскими и узбекистанскими партнёрами реализуются крупные инфраструктурные проекты. «С нетерпением ожидаем официального запуска проекта поставки газа Россия – Казахстан – Узбекистан. Это большой успех», – сказал он.

Говоря о взаимодействии России и Ирана, глава Минэнерго напомнил: странами подписана дорожная карта научно-технического сотрудничества в нефтяной и газовой отраслях, предусматривающая реализацию 21 проекта. Успешно продолжается разработка пяти нефтяных месторождений в Иране российскими компаниями.

Министр отметил, что страны ШОС намерены развивать безуглероднуюгидроэнергетику. Речь идёт о реализациипроекта Сангтудинская ГЭС-1 в Таджикистане, строительстве Муллалакской ГЭС в Узбекистане и Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии.

Учитывая тренд на климатическую повестку, в числе перспективных проектов Николай Шульгинов назвал развитие сегмента газомоторного топлива (ГМТ). В частности, создание инфраструктуры ГМТ на территории государств ШОС.

Кроме того, заявил он, государства ШОС предпринимают шаги по развитию возобновляемых источников энергии и атомной энергетики.

«Уже сегодня Россия обладает важными конкурентными преимуществами во многих сферах, – сказал Николай Шульгинов. – В водородной сфере у нас есть хороший задел. Здесь есть место для торговли и совместной разработки технологий». Помимо этого, отметил Министр, Президентом России поставлена задача по наращиванию экспорта СПГ до 100 млн тонн к 2030 году.

Глава российского Минэнерго также указал на огромный потенциал расширения взаимодействия в электроэнергетической сфере. «Мы нашли понимание в том, что Россия должна стать полноправным членом в Координационном Электроэнергетическом Совете Центральной Азии. Это важно, в том числе для реализации задач, стоящих для успешного прохождения осенне-зимнего периода», – добавил он.

Кроме того, Николай Шульгинов отметил, что в тесном партнёрстве в области ТЭК страны ШОС уже сформировали комплекс крупнейших энергетических проектов Евразии, включая проекты по модернизации и строительству взаимосвязанной энергетической и транспортно-логистической инфраструктуры на континенте.

Министр подчеркнул: в новых геополитических условиях взаимодействие между странами ШОС в области ТЭК, и в первую очередь, развитие новых перспективных совместных проектов, финансовой и обеспечивающей инфраструктуры представляет наибольший интерес и высокую значимость для всех стран-участниц ШОС.