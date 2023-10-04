Строительство школы искусств в Тулуне оценили в 371,4 млн

В городе Тулун Иркутской области в 2024 году построят школу искусств в рамках реализации муниципальной программы «Культура» на 2020-2025 год, сообщает RosTender.info.

Администрация города определит подрядчика по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 11 октября. Начальная цена муниципального контракта составляет 371,4 млн рублей.

Всего на строительство выделят 10,7 месяцев. Четырехэтажное здание площадью 2 891 кв. м. возведут по адресу улица Песочная, 4. Школа рассчитана на 123 места, она будет работать в две смены. В ней можно будет заниматься хореографией, посещать ансамбль, хор, оркестр и индивидуальные музыкальные занятия. Также в учреждении предусмотрена библиотека.