«Ростелеком» в рамках собственного инвестиционного плана по модернизации сети охватил оптической инфраструктурой еще два отдаленных населенных пункта Кабардино-Балкарии. Специалисты компании проложили более 40 км оптического кабеля в Баксанском и Эльбрусском районах. Возможность подключить современные цифровые сервисы на высоких скоростях появилась у жителей сел Былым и Куба. Более 1,5 тыс. домохозяйств смогут пользоваться цифровой связью со скоростью до 200 Мбит/с.

Залим Хутов, директор Кабардино-Балкарского филиала ПАО «Ростелеком»: «Ростелеком» непрерывно расширяет географию оптического присутствия в регионе и на постоянной основе ведет строительство линий связи не только в городах, но и в сельских поселениях. Строительство сетей в Эльбрусском районе сопряжено с работами на сложных высокогорных участках. Тем не менее мы преодолеваем все сложности, поскольку понимаем большую значимость и необходимость цифровой связи как для местных жителей, так и для туристов и гостей республики».

В результате строительства сети в каждый дом проводится персональная оптическая линия, которая обеспечивает возможность абонентам использовать различные цифровые сервисы без потери качества сигнала. Новая инфраструктура позволяет подключить высокоскоростной интернет, мультимедийную платформу Wink, цифровую телефонию, «Облачное видеонаблюдение» и другие сервисы.

Арюжан Тилова, жительница сельского поселения Былым Эльбрусского района: «Раньше скорость соединения была настолько мала, что с трудом грузились даже новостные страницы. Теперь же благодаря быстрому интернету можно оперативно получать нужную информацию, оплачивать покупки прямо из дома, пользоваться порталом Госуслуг. Особенно интернет нужен сыну-студенту для учебы. Мы очень рады, что все эти цифровые блага нам стали доступны».

Статистика продаж «Ростелекома» показывает, что абоненты в Кабардино-Балкарии чаще всего предпочитают подключать интернет вместе с мультимедийным сервисом Wink. Он объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с широкой подборкой кино, сериалов, мультфильмов и концертов. Коллекция регулярно пополняется отечественными и зарубежными новинками — сейчас в ней более 80 тысяч фильмов и сериалов в формате Full HD. Также на платформе сервиса представлено 400 ТВ-каналов. К одному аккаунту можно привязать до пяти устройств, что позволяет начать просмотр контента, например, на ноутбуке, а продолжить — на телефоне или планшете.

Более подробную информацию о сервисах, тарифах и условиях подключения можно получить на официальном сайте компании или по телефону 8 800 1000 800.