В челябинском селе Кизильское построят новый ФОК за 100,7 млн

В селе Кизильское Челябинской области к декабрю 2024 года построят физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает RosTender.info.

Двухэтажное здание возведут в 70 метрах по направлению на юго-запад от улицы Молодёжной, 56. Для строительства отведен участок площадью 6 633 м2.Комплекс предназначен для учебных занятий и тренировок по волейболу, баскетболу и мини-футболу. Здесь смогут заниматься дети от 10 лет.

Подрядчика определят по итогам тендера. Управление по имуществу и земельным отношениям принимает заявки до 11 октября. Начальная цена муниципального контракта составляет 100,7 млн рублей.

Учреждение возведут в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры спорта в Кизильском районе».