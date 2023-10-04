Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

В челябинском селе Кизильское построят новый ФОК за 100,7 млн

4 октября 2023, 15:30 428 Время чтения ≈ < минуты
Источник: РосТендер
Авторы и источники / Правообладателям

В селе Кизильское Челябинской области к декабрю 2024 года построят физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает RosTender.info.

Двухэтажное здание возведут в 70 метрах по направлению на юго-запад от улицы Молодёжной, 56. Для строительства отведен участок площадью 6 633 м2.Комплекс предназначен для учебных занятий и тренировок по волейболу, баскетболу и мини-футболу. Здесь смогут заниматься дети от 10 лет.

Подрядчика определят по итогам тендера. Управление по имуществу и земельным отношениям принимает заявки до 11 октября. Начальная цена муниципального контракта составляет 100,7 млн рублей.

Учреждение возведут в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры спорта в Кизильском районе».

 

Обсудить на форуме
Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
14.11.2019
"МЕТАКЛЭЙ" примет участие в форуме "Полимеры России и СНГ"
09.03.2023
В Московском Политехе разработали полимеры с износостойким тонкопленочным покрытием
13.06.2017
Полимеры в кабельной индустрии
04.10.2023
В Прикамье определен первый получатель субсидии на строительство зарядок для электромобилей
01.07.2022
Союз переработчиков пластмасс добился снижения цен на базовые полимеры – эксперты оценили ожидаемый эффект для отрасли
Другие новости рубрики Контракты
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно