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"ЭМ-КАБЕЛЬ" поставил свою продукцию на государственный объект Беларуси

4 октября 2023, 18:00 411 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"
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ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» признано победителем электронного аукциона на платформе goszakupki.by торговой биржи Республики Беларусь на поставку 41 км кабеля АПвПу2г 1х185мк/50-10 кВ для комплектации объекта «Гомельский региональный комплекс по обращению с ТКО». Завод работает с предприятиями Республики Беларусь с самого основания, однако это первая прямая поставка продукции «ЭМ-КАБЕЛЯ» на государственный объект Беларуси.

Заказ был выполнен качественно и точно вовремя. Поставка кабеля производилась на барабанах, расписанных вручную. Щеки барабанов украсили мордовские и белорусские орнаменты и изображения, олицетворяющие дружбу и партнерские отношения между Республиками.

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Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ, ЭКСПОРТ, БЕЛАРУСЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
EMKL
6.88

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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