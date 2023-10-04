ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» признано победителем электронного аукциона на платформе goszakupki.by торговой биржи Республики Беларусь на поставку 41 км кабеля АПвПу2г 1х185мк/50-10 кВ для комплектации объекта «Гомельский региональный комплекс по обращению с ТКО». Завод работает с предприятиями Республики Беларусь с самого основания, однако это первая прямая поставка продукции «ЭМ-КАБЕЛЯ» на государственный объект Беларуси.

Заказ был выполнен качественно и точно вовремя. Поставка кабеля производилась на барабанах, расписанных вручную. Щеки барабанов украсили мордовские и белорусские орнаменты и изображения, олицетворяющие дружбу и партнерские отношения между Республиками.