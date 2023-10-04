ГУП РК "Крымэнерго" соблюдает экологические требования

На объектах электросетевой инфраструктуры энергопредприятие реализует комплекс природоохранных мероприятий.

ГУП РК «Крымэнерго» - крупнейшая сетевая компания, функционирующая на территории республики. В своей деятельности она уделяет внимание вопросам экологической безопасности, среди которых реализация мероприятий по охране воздуха, рациональному использованию водных ресурсов и земель, обращению с опасными отходами и др.

В частности, при строительстве, реконструкции и техническом перевооружении энергообъектов применяется самонесущий изолированный провод (СИП), безопасный для представителей животного мира и позволяющий уменьшить размер охранных зон воздушных линий электропередачи (ЛЭП). С начала текущего года энергетики заменили на СИП более 79 км обычного провода на ЛЭП 0,4-10 кВ.

Кроме того, были отремонтированы свыше 800 масляных выключателей различного класса напряжения. Регенерация масла позволяет использовать его повторно в технологических процессах.

Также с января по сентябрь 2023 года специалисты ГУП РК «Крымэнерго» установили около 1,4 тысячи устройств для защиты птиц от поражения электрическим током (ПЗУ) на ЛЭП 35-110 кВ. Специальное оборудование предупреждает загрязнение гирлянд изоляторов, снижает риск замыкания на линии и исключает вероятность отключения ЛЭП от соприкосновения пернатых с проводами. К настоящему моменту завершен монтаж ПЗУ на воздушной линии 110 кВ Западно-Крымская-Ковыльная на территории Раздольненского района.

Сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» ведут сбор отходов производства: использованных ртутных ламп, аккумуляторных батарей, автомобильных масел, автопокрышек, железобетонных и деревянных опор. За 9 месяцев 2023 года было передано на утилизацию около 2,2 тыс. тонн отходов.

Проводя последовательную работу по рациональному использованию природных энергоресурсов и минимизации негативного воздействия на окружающую среду, ГУП РК «Крымэнерго» вносит свой вклад в повышение общего уровня экологической безопасности на полуострове.