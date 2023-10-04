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"Оренбургэнерго" проводит модернизацию подстанции в Новоорском районе Оренбургской области

4 октября 2023, 09:48 244 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Волга
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На подстанции 110 кВ «Строительная» филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» монтируется современное оборудование телемеханики, соответствующее стандарту цифровой подстанции.

На объекте планируется установить программно-технический комплекс, организовать каналы оперативно-технологической связи и передачи телеметрической информации в направлениях диспетчерского пункта Восточного производственного отделения в Орске, а также Центра управления сетями «Оренбургэнерго» и диспетчерского центра Регионального диспетчерского управления в Оренбурге.

Энергетики планируют завершить работы в декабре 2023 года. Стоимость реализации объекта оценивается в 16,6 млн. рублей.

Модернизация оборудования связи позволит поддерживать надежность, своевременность и достоверность передачи телеметрической информации в диспетчерские центры на высоком уровне, повысить наблюдаемость и уровень управления энергообъектом и, как результат, повысит надежность электроснабжения потребителей.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, ОРЕНБУРГЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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