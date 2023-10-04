Специалисты Лабинского филиала компании «Россети Кубань» подготовили к работе в осенне-зимний период крупные питающие центры Лабинского района: подстанции 35 кВ «Харьковская» и «Чамлык». Энергообъекты обеспечивают электроэнергией порядка 5,5 тыс. бытовых потребителей, а также 20 социально значимых объектов станицы Чамлыкская, поселка Ново-Лабинский, хуторов Лабода и Харьковский Лабинского района Краснодарского края.

Энергетики провели ремонт трансформаторов тока и напряжения, масляных выключателей, ряд других технических мероприятий. На питающих центрах выполнили замену устаревшего и выработавшего ресурс оборудования. Для обеспечения пожарной безопасности территории подстанций очистили от сухой растительности.

– Осенне-зимний период – ответственный этап для энергетиков. Нередко погода проверяет на прочность оборудование и персонал. Своевременная и качественная реконструкция, ремонт и техническое обслуживание энергообъектов позволяет минимизировать технологические нарушения, – отметил первый заместитель директора – Главный инженер Лабинских электрических сетей Антон Лупандин.

Лабинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией три муниципальных образования: Лабинский, Курганинский и Мостовский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала находятся 7,5 тыс. км воздушных линий электропередачи, 50 подстанций классом напряжения 35-110 кВ и более 1,5 тыс. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.