Компания «Россети Юг» завершила подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду электросетевого комплекса в восточной части Ростовской области. Это позволит повысить надежность электроснабжения потребителей Волгодонского, Дубовского, Заветинского, Зимовниковского, Константиновского, Мартыновского, Ремонтненского и Цимлянского районов региона. Здесь проживают более 413 тысяч человек.

В период с января по сентябрь 2023 года специалисты филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» отремонтировали свыше 120 км воздушных линий (ВЛ) электропередачи в распределительной сети 0,4-10 кВ, установили 126 новых опор и почти 2,4 тыс. изоляторов. Также энергетики заменили 30 км провода, из них 740 метров – на более надежный и безопасный самонесущий изолированный провод (СИП). Установка СИП выполнена в хуторах Лагутники (Волгодонский район) и Упраздно-Кагальницкий (Константиновский район), ст. Красноярской (Цимлянский район).

Кроме того, на СИП заменены вводы в 40 жилые дома в ст. Романовской и х. Рябичев, (Волгодонский район) и 15 домовладениях в х. Сиротском (Дубовский район), а также в 30 школах и детских садах Цимлянского района.

За девять месяцев энергетики отремонтировали почти 500 трансформаторных подстанций и 40 силовых трансформаторов мощностью от 40 до 250 кВА. От деревьев и кустарников расчищено свыше 16,5 га охранных зон ВЛ. Это позволит предотвратить низовые пожары, падение веток на провода линий электропередачи и связанные с этим нарушения электроснабжения. Объем финансирования ремонтной программы составил почти 31 млн рублей.