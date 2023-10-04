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Югорские энергетики обеспечили резервное питание цифровых радиотелепередающих станций

4 октября 2023, 14:30 471 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Тюмень
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«Россети Тюмень» организовали резервное электроснабжение оборудования Урало-Сибирского радиотелевизионного передающего центра в ХМАО-Югре. Благодаря выполненным мероприятиям бесперебойный сигнал цифровых радиотелепередатчиков и возможность без ограничений смотреть основные телевизионные каналы России получат около 1,7 тысячи жителей югорского поселка Казым.

В рамках технологического присоединения энергетики установили трансформаторную подстанцию мощностью 25 кВА и построили воздушную линию электропередачи 0,4 кВ протяженностью 350 метров. В результате выполнено подключение социально значимого объекта по второй категории надежности с резервным электроснабжением. Теперь, в случае нештатной ситуации на основном источнике питания, произойдет автоматическое переключение на резерв без потери передаваемого теле- и радиосигнала у жителей.

«Россети Тюмень» регулярно подключают к сети новые инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения и экономическому развитию Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. С начала года компания обеспечила надежное электроснабжение 46 объектов телерадиовещания и сотовой связи.

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Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ХМАО, ЮГРА
Отрасль: Электроэнергетика 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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