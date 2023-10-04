В Адыгейском филиале «Россети Кубань» энергетики выполнили капитальный ремонт 139 трансформаторных подстанций уровнем напряжения 10 кВ и на полностью завершили реализацию плана ремонтной программы энергокомпании на 2023 год.

Энергообъекты отремонтированы в населенных пунктах Апшеронского, Белореченского районов Краснодарского края и Гиагинского, Майкопского, Красногвардейского, Кошехабльского, Шовгеновского районов, а также в пригородных поселках Майкопа Республики Адыгея.

В трансформаторных пунктах заменили отработавшее ресурс оборудование: выключатели, трансформаторы, разъединители и другие комплектующие, обновили диспетчерские наименования, благоустроили прилегающую территорию. Также энергетики провели капитальный ремонт более 50 силовых трансформаторов.

Выполненные на распределительном оборудовании работы позволят обеспечить надежное функционирование электросетевого комплекса сельских населенных пунктов Краснодарского края и Республики Адыгея в период прохождения пиковых нагрузок на энергосистему в осенне-зимний период 2023/2024 гг.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский, Красногвардейский районы и город Майкоп Республики Адыгея, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала – 59 подстанций 35-110 кВ и 2 212 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.