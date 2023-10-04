Авторы и источники / Правообладателям Маршрут прокладки подводного кабеля Xlinks / © Xlinks

Правительство Великобритании признало энергетический проект Xlinks, предполагающий прокладку самого длинного подводного кабеля из Марокко в Соединенное Королевство, инфраструктурным проектом национального значения. Следовательно, планы по прокладке кабеля и строительству необходимых инфраструктурных объектов одобрили на национальном уровне.

Энергетический проект Xlinks подразумевает создание солнечной и ветряной электростанций мощностью семь и 3,5 гигаватта, а также аккумуляторных батарей мощностью 20 ГВт/5 ГВт в Марокко, которые займут площадь примерно 1500 квадратных километров.

Полученная электроэнергия будет передаваться в Великобританию через подводный кабель HVDC длиной 3800 километров — его проложат по мелководному маршруту из Марокко в Великобританию, минуя Испанию, Португалию и Францию.

По завершении строительства к 2030 году система будет обеспечивать экологически чистой электроэнергией более семи миллионов британских домов — это 8% потребностей Великобритании.