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В Марокко начнут прокладывать самый длинный подводный кабель в мире

4 октября 2023, 17:30 392 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: naked-science.ru
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Маршрут прокладки подводного кабеля Xlinks / © Xlinks

Маршрут прокладки подводного кабеля Xlinks / © Xlinks

Правительство Великобритании признало энергетический проект Xlinks, предполагающий  прокладку самого длинного подводного кабеля из Марокко в Соединенное Королевство, инфраструктурным проектом национального значения. Следовательно, планы по прокладке кабеля и строительству необходимых инфраструктурных объектов одобрили на национальном уровне.

Энергетический проект Xlinks подразумевает создание солнечной и ветряной электростанций мощностью семь и 3,5 гигаватта, а также аккумуляторных батарей мощностью 20 ГВт/5 ГВт в Марокко, которые займут площадь примерно 1500 квадратных километров.

Полученная электроэнергия будет передаваться в Великобританию через подводный кабель HVDC длиной 3800 километров — его проложат по мелководному маршруту из Марокко в Великобританию, минуя Испанию, Португалию и Францию.

По завершении строительства к 2030 году система будет обеспечивать экологически чистой электроэнергией более семи миллионов британских домов — это 8% потребностей Великобритании.

Обсуждают на форуме (2)
Метки: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Xlinks, HVDC
Отрасль: Электроэнергетика 

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