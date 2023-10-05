Глава Республики Крым Сергей Аксенов взял на личный контроль работу государственного унитарного предприятия "Крымэнерго" из-за массовых нарушений, выявленных надзорными органами при проверке.

"Я вынужден был начать сам полностью заниматься этой ситуацией. Руководитель "Крымэнерго" подчиняется сейчас мне, минуя всех. Я исхожу из того, что мы должны довести все до логического завершения процесс выравнивания положения на предприятии", - сказал глава республики в эфире телеканала "Крым 24".

Ранее в "Крымэнерго" после проверок были уволены шесть начальников районных электрических сетей и четыре руководителя из центрального офиса компании. Как заявлял Аксенов, причиной стало в том числе искусственное затягивание исполнения договоров на техприсоединение и попытки получения вознаграждения от потребителей. Позже глава республики также рассказал о списании на потери в сетях 14% поставляемой электроэнергии при реальных потерях в объеме 6-7%.