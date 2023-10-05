2 октября 2023 года директором по техническому контроллингу Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра) назначен Алексей Косяков, ранее работавший начальником Службы технического аудита ОДУ Центра.

Алексей Андреевич Косяков родился 25 марта 1992 года в городе Иваново. В 2014 году окончил Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина по специальности «Электроэнергетические системы и сети», получив квалификацию «инженер». В период обучения с 2013 по 2014 год прошел подготовку по специализированной программе «Оперативно-диспетчерское управление электроэнергетическими системами» для АО «СО ЕЭС».

Трудовую деятельность в Системном операторе начал в 2014 году в должности диспетчера Оперативно-диспетчерской службы Филиала АО «СО ЕЭС» Владимирское РДУ, затем работал старшим диспетчером РДУ. С 2019 по 2023 год работал в Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра диспетчером, затем - старшим диспетчером Оперативно-диспетчерской службы. В 2023 году был переведен на должность главного эксперта, а затем назначен начальником Службы технического аудита ОДУ Центра.

За время трудовой деятельности многократно повышал квалификацию. Дважды участвовал в соревнованиях профессионального мастерства диспетчеров. В 2016 году – в региональных соревнованиях профессионального мастерства диспетчеров РДУ в пределах операционной зоны ОДУ Центра, где в составе команды Владимирского РДУ занял третье место. В 2021 году – в VII Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства диспетчеров ОДУ, где стал лауреатом в номинации «Лучшая режимная подготовка». За трудовые заслуги отмечен благодарностями Владимирского РДУ, ОДУ Центра и АО «СО ЕЭС».

Ранее работавший в должности директора по техническому контроллингу ОДУ Центра Николай Алтухов переведен в исполнительный аппарат Системного оператора на должность заместителя директора по техническому контроллингу.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра) обеспечивает надежное функционирование и развитие ЕЭС России в пределах операционной зоны Центра, в которую входят регионы: Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Орловская, Липецкая, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва и Московская область.

Электроэнергетический комплекс образуют 141 электростанция мощностью 5 МВт и выше, 2267 электрических подстанций 110–750 кВ и 2774 линии электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью 88924 км. Суммарная установленная мощность электростанций ОЭС Центра составляет 50505 МВт (по данным на 1 января 2023 года). Площадь территории операционной зоны ОДУ Центра – 795,9 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 41,4 млн человек.