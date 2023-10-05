Как остановить падение ломосбора цветных металлов?

По данным Ассоциации НСРО РУСЛОМ.КОМ, металлофонд ломов медной группы в 2021 году составил 25, 107 млн т; ломообразование - 753 тыс. т, а ломосбор «старого лома» (теоретический, эффективностью 62%, без учета нового лома) - 467 тыс. т., сообщил на 12-й Общероссийской конференции «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления» Алексей Чижиков, руководитель направления аналитики и исследований в сфере металлургии и металлургического сырья РА Русмет.

После рекордного 2020 года, импорт лома меди значительно упал и в 2021 году составил 55,9 тыс. т (93,1 тыс т в 2020 г.). По оценки РУСЛОМ, в 2022 году этот показатель был на уровне 16 тыс.т.

Импорт, потребление и торговля медным ломом сократились по следующим причинам: к маю 2022 года большинство осталось с дорогими остатками на складах, произошло падение ломосбора ЧМЛ площадками, которые собирают черный и цветной лом. Однако увеличилось потребление медных катодов из первичного сырья при производстве катанки.

Падение ломосбора меди и медных сплавов в январе- июле 2022 г. — 58% к АППГ. В марте-июле 2022 г. — 67% к АППГ. Причина падения ломосбора - закрытие рынков сбыта лома на экспорт через пошлину. Лом цветных металлов обеспечивает 30% финансовой выручки заготовительного пункта — 6-8% по весу к лому черных металлов. Как только падает ломозаготовка лома черных металлов, сразу падает и ломозаготовка лома цветных металлов. Одна из причин падения — заградительная пошлина в 100€ на экспорт, из-за которой страдает отрасль заготовки лома цветных металлов.

РУСЛОМ предлагает потенциальные направления для совместной работы: