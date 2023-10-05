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Как остановить падение ломосбора цветных металлов?

5 октября 2023, 17:30 391 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ИИС "Металлоснабжение и сбыт"
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Фото: metalinfo.ru

Фото: metalinfo.ru

По данным Ассоциации НСРО РУСЛОМ.КОМ, металлофонд ломов медной группы в 2021 году составил 25, 107 млн т; ломообразование - 753 тыс. т, а ломосбор «старого лома» (теоретический, эффективностью 62%, без учета нового лома) - 467 тыс. т., сообщил на 12-й Общероссийской конференции «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления» Алексей Чижиков, руководитель направления аналитики и исследований в сфере металлургии и металлургического сырья РА Русмет.

После рекордного 2020 года, импорт лома меди значительно упал и в 2021 году составил 55,9 тыс. т (93,1 тыс т в 2020 г.). По оценки РУСЛОМ, в 2022 году этот показатель был на уровне 16 тыс.т.

Импорт, потребление и торговля медным ломом сократились по следующим причинам: к маю 2022 года большинство осталось с дорогими остатками на складах, произошло падение ломосбора ЧМЛ площадками, которые собирают черный и цветной лом. Однако увеличилось потребление медных катодов из первичного сырья при производстве катанки.

Падение ломосбора меди и медных сплавов в январе- июле 2022 г. — 58% к АППГ. В марте-июле 2022 г. — 67% к АППГ. Причина падения ломосбора - закрытие рынков сбыта лома на экспорт через пошлину. Лом цветных металлов обеспечивает 30% финансовой выручки заготовительного пункта — 6-8% по весу к лому черных металлов. Как только падает ломозаготовка лома черных металлов, сразу падает и ломозаготовка лома цветных металлов. Одна из причин падения — заградительная пошлина в 100€ на экспорт, из-за которой страдает отрасль заготовки лома цветных металлов.

РУСЛОМ предлагает потенциальные направления для совместной работы:

  • Новый подход к организации закупки ломов на внутреннем рынке: партнерская программа, работа по национальному индексу цен, программы финансовой поддержки партнеров РУСАЛ, стандарты для партнеров
  • Переход на безналичные платежи и реформа (обнуление) НДФЛ
  • Продление агентского НДС по всей цепочке медных ломов/сплавов или возврат к ситуации до 2018
  • Стимулирование заготовки трудноизвлекаемого лома
  • Систематизация заготовки лома государственных компаний и организациий
  • Усиление саморегулирования в отрасли— изменения в ПП РФ No 980
  • Утилизация/ рециклинг ВЭТС
  • «Зеленое» кредитование ломозаготовителей и другие меры поддержки.
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Метки: КОНФЕРЕНЦИЯ, МЕДЬ, МЕТАЛЛОЛОМ
Отрасль: Металлургия 

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