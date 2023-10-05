Коммерческий директор Мценского ЗОЦМ Яна Котенева рассказала участникам медной конференции о производственных возможностях и перспективах развития предприятия.

По ее словам, МЗОЦМ перерабатывает порядка 500 т цветных металлов в месяц и выпускает широкую номенклатуру продукции из проката цветных металлов. Завод также активно развивает сотрудничество с конечными потребителями и трейдерами, занимающимися реализацией цветных металлов.

Завтра участники 12-й Общероссийской конференции «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления» посетят производство Мценского завода ОЦМ.