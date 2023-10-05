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МЗОЦМ развивает сотрудничество с конечными потребителями и трейдерами

5 октября 2023, 14:30 283 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ИИС "Металлоснабжение и сбыт"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: metalinfo.ru

Фото: metalinfo.ru

Коммерческий директор Мценского ЗОЦМ Яна Котенева рассказала участникам медной конференции о производственных возможностях и перспективах развития предприятия.

По ее словам, МЗОЦМ перерабатывает порядка 500 т цветных металлов в месяц и выпускает широкую номенклатуру продукции из проката цветных металлов. Завод также активно развивает сотрудничество с конечными потребителями и трейдерами, занимающимися реализацией цветных металлов.

Завтра участники 12-й Общероссийской конференции «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления» посетят производство Мценского завода ОЦМ.

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Метки: КОНФЕРЕНЦИЯ, МЕДЬ, МЗОЦМ
Отрасль: Металлургия 

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