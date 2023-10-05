5 октября 2023 года на площадке строительства АЭС «Руппур» (генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком является Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») в Народной Республике Бангладеш состоялась торжественная церемония, посвященная доставке первой партии ядерного топлива. В церемонии, знаменующей получение первой в Бангладеш атомной электростанцией статуса ядерного объекта, в формате видеоконференции приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Народной Республики Бангладеш Шейх Хасина, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. На площадке мероприятия присутствовали генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, министр науки и технологий Народной Республики Бангладеш Яфеш Осман и другие официальные гости.

Лидеры двух стран дали символическое разрешение на доставку ядерного топлива на площадку строительства АЭС. В свою очередь глава Росатома Алексей Лихачёв передал министру науки и технологий Бангладеш Яфешу Осману сертификат, подтверждающий доставку топлива с соблюдением всех норм и требований безопасности. Топливо для АЭС «Руппур» было изготовлено в России на Новосибирском заводе химконцентратов (НЗХК), входящем в Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом». Изготовление и транспортировка топлива осуществлялись под активным руководством и контролем Надзорного органа по ядерной энергии Бангладеш (Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority, BAERA).