Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Рынок литья и сплавов из меди

5 октября 2023, 16:15 175 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ИИС "Металлоснабжение и сбыт"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: metalinfo.ru

Фото: metalinfo.ru

Директор Уральского завода цветного литья (УралЦветЛит) Александр Маслов рассказал участникам медной конференции в Орле об основных направлениях деятельности предприятия.

УралЦвелЛит работает на рынке литься с 2007 года и специализируется на выпуске литейной продукции на основе цветных металлов (алюминия, меди, бронзы, латуни и др.). Продукция предприятия используется в различных отраслях промышленности, в основном в авиа- и судостроении, автопроме, военно-промышленном комплексе и нефтегазе.

Александр Маслов также отметил, что российский рынок вторичных сплавов медной группы сейчас составляет порядка 6 000 т в месяц, годовой экспорт данной продукции - около 3 000 т.

Обсудить на форуме
Метки: КОНФЕРЕНЦИЯ, МЕДЬ, УРАЛЦВЕТЛИТ
Отрасль: Металлургия 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Мероприятия
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно