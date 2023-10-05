Рынок литья и сплавов из меди

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Директор Уральского завода цветного литья (УралЦветЛит) Александр Маслов рассказал участникам медной конференции в Орле об основных направлениях деятельности предприятия.
УралЦвелЛит работает на рынке литься с 2007 года и специализируется на выпуске литейной продукции на основе цветных металлов (алюминия, меди, бронзы, латуни и др.). Продукция предприятия используется в различных отраслях промышленности, в основном в авиа- и судостроении, автопроме, военно-промышленном комплексе и нефтегазе.
Александр Маслов также отметил, что российский рынок вторичных сплавов медной группы сейчас составляет порядка 6 000 т в месяц, годовой экспорт данной продукции - около 3 000 т.
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