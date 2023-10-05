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В Бухаре создадут специальную экономическую зону под управлением ОЭЗ "Алабуга"

5 октября 2023, 17:50 358 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ТАСС

Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Алабуга" планирует создать специальную экономическую зону (СЭЗ) в Бухаре. На первом этапе планируется привлечь порядка 20 резидентов, сообщил ТАСС заместитель генерального директора ОЭЗ "Алабуга" Артур Аюпов.

"Презентовали потенциал "Алабуги" первому лицу Узбекистана, президенту [Шавкату Мирзиёеву]. Президент очень заинтересовался и фактически дал указания о том, что управляющая компания будет создана, возглавлять управляющую компанию будет "Алабуга". Он фактически нам дал полный карт-бланш на реализацию данного проекта. <…> Мы будем строить особую экономическую зону в Бухаре", - сказал Аюпов.

По его словам, на первом этапе, в первые два-три года работы СЭЗ, планируется привлечь порядка 20 резидентов. Будет создано около 3,6 тыс. рабочих мест. Первоначальные инвестиции в строительство первой очереди специальной экономической зоны со стороны правительства Узбекистана составят $60 млн, уточнил Аюпов.

Он пояснил, что стройка может начаться в следующем году, после принятия Узбекистаном необходимых нормативных документов.

"Думаю, что резиденты из России, которые интересуются размещением своих производств в Узбекистане, с удовольствием придут на площадку, которую создала "Алабуга", - сказал Аюпов.

Под управлением "Алабуги" на данный момент работает ОЭЗ "Новгородская", соглашение о создании которой было подписано в 2020 году. Особая экономическая зона "Алабуга" была создана в 2006 году. Является самой крупной особой экономической зоной на территории Российской Федерации.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посещает Татарстан в рамках официального визита в Российскую Федерацию. Во время пребывания в республике он посетил выставку промышленного потенциала Татарстана, где в том числе ознакомился с работой "Алабуги".

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ОЭЗ АЛАБУГА, УЗБЕКИСТАН
Отрасль: Строительство 

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