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В производство продуктов глубокой заморозки в Подмосковье вложат 1,7 млрд рублей

5 октября 2023, 18:00 365 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС

Компания "Элика" планирует расширить действующее в Электрогорске предприятие для создания нового производства продуктов глубокой заморозки, инвестиции в проект превышают 1,7 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Общий объем инвестиций компании в проект составляет более 1,7 млрд рублей. Часть этих средств - 150 млн рублей - компания привлечет в виде льготного займа Фонда развития промышленности (ФРП) Московской области", одобренного сроком на 7 лет под 2% годовых. Реализация инвестпроекта позволит создать 45 новых рабочих мест для жителей округа", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона добавили, что инвестор специализируется на производстве продуктов глубокой заморозки и замороженных полуфабрикатов. Действующее производство компании уже много лет работает на арендованных площадях в Электрогорске. Здесь же, на базе существующего, появится новое предприятие, которое разместится на собственных площадях компании. Оно объединит, модернизирует действующие мощности и позволит запустить новые - будет расширен участок по производству блинов, создан участок слоек, производства и ламинации слоеного теста. Общая площадь всех зданий - 28 тыс. кв. м, они разместятся на земельных участках площадью более 4 га.

Отмечается, что реализация проекта позволит компании ежегодно выпускать почти 30 тыс. тонн готовой продукции. 

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

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