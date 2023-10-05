Столичный производитель промышленной электроники изготовил многофункциональную стойку. Агрегат выполняет функции ультрабыстрой зарядки гражданского электротранспорта, видеонаблюдения, оперативной связи со службой экстренного реагирования, а также обеспечивает трансляцию видеоконтента на широкоформатный монитор. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Сегодня свыше 100 предприятий в Москве выпускают компьютерную технику, оптику и электронику. Они активно развиваются, наращивают объемы производства и успешно реализуют концепцию технологической независимости, создавая инновационную продукцию. Так, компания «Электропривод и силовая электроника» первой в России создала мультисервисную стойку, с помощью которой можно решать целый комплекс задач городской инфраструктуры и предоставлять умные сервисы для горожан. Разработка на 90 процентов состоит из отечественных решений и комплектующих», – рассказал Владислав Овчинский.

Устройство выполняет функции зарядной станции для электромобилей и электросамокатов гостей и жителей столицы, а в перспективе – беспилотных систем доставки и аэроинспекции. В максимальной комплектации оно имеет мощность более 150 киловатт, что позволяет производить одновременную быструю зарядку трех автомобилей. Также стойка может быть дополнена специальным накопителем для реализации ультрабыстрого заряда электротранспорта – это позволит сократить время зарядки до 15 минут.

Конструкция также предусматривает наличие держателей силовых кабелей зарядки, которые сохраняют их опрятный внешний вид и исключают контакт с дорожным покрытием. Для удобства пользователей реализована контурная подсветка, которая отображает текущий уровень заряда аккумуляторной батареи, а также мультимедийный широкоформатный дисплей для информационного взаимодействия с населением.

«Сервисы стойки формируют непрерывный цифровой поток данных, который позволяет обеспечить балансировку распределения мощностей по потребителям и своевременную реакцию на нештатные ситуации и правонарушения. Кроме того, появляется возможность для интеграции систем принятия решений на базе экспертных знаний под управлением искусственного интеллекта. Универсальный подход позволяет наращивать функционал и интегрировать в перспективе новые актуальные системы, например подключать станцию кардиодефибриллятора и многое другое», – отметил руководитель компании Антон Кузькин.

Функционал стойки может быть расширен благодаря подключению беспроводных умных датчиков. Так, для развития сервисов городской инфраструктуры в стойке реализованы системы непрерывной связи со службами экстренной помощи и видеомониторинга состояния улиц – их освещенности и загрязнения, а также контроля уровня заполнения мусорных контейнеров. Сегодня установлено две стойки с такой концепцией мультисервисного подхода – по одной в Москве и Подмосковье.

Москва – город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят разные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и другие изделия.

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