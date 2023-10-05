Заместитель председателя Правительства России – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов приняли участие в III Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

В рамках форума Денис Мантуров зачитал приветственное слово Президента России Владимира Путина. В приветственном слове в частности говорится:

«В центре внимания – различные аспекты взаимодействия в сферах промышленности, торговли, транспорта, логистики, туризма и молодежной политики. На всех этих направлениях уже имеются хорошие заделы, и теперь важной задачей становится поиск новых, перспективных форм и методов совместной работы, в том числе путем согласования «дорожных карт» с конкретными мероприятиями по развитию межрегиональных связей, четко определяющих сроки их реализации».

Заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев, также принявший участие в форуме, зачитал приветственное слово президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева. В приветственном слове в частности говорится:

«Расширяется промышленная кооперация в машиностроительной, электротехнической, химической, топливно-энергетической, горно-металлургической, аграрной, текстильной и других отраслях. Россия остается одним из главных торговых партнеров Узбекистана. В целях дальнейшего роста товарооборота мы ведем постоянную и системную работу по взаимному устранению барьеров в этой области, расширяем электронную торговлю. У нас большие возможности по углублению инвестиционного сотрудничества. Для этого призываем активнее использовать преимущества создаваемых технопарков, а также новые инструменты финансовой поддержки, в частности, недавно учрежденного Фонда развития промышленности Узбекистана».

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов отметил, что Татарстан, в свою очередь, дорожит возможностью расширения взаимодействия с Узбекистаном в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений:

«Особая заслуга в этом президентов наших государств – Владимира Путина и Шавката Мирзиёева. Для нас большая честь принимать сегодня в Казани представительные делегации регионов наших стран. Налаживание и укрепление прямых деловых контактов и практического взаимодействия регионов – важная составляющая межгосударственных отношений».

Модератором форума выступил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

«Третий год мы проводим форум для расширения практического сотрудничества между регионами России и Узбекистана, деловыми кругами и организациями. Этот форум является одним из наиболее масштабных двусторонних публичных мероприятий в экономической сфере. Подтверждение тому – более 3 тысяч участников из 20 регионов России и 14 регионов Узбекистана», – сказал он.

Он также отметил, что «На полях» третьего форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном подписано 9 коммерческих документов на общую сумму 28,4 млрд рублей.