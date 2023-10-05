Специалисты «Россети Ленэнерго» завершили реконструкцию воздушной линии 10 кВ, обеспечивающей электроснабжение жителей Кингисеппского района Ленинградской области. В результате выполненных работ повышена надежность электроснабжения свыше двух тысяч жителей, проживающих в населенных пунктах Калливере, Кейкино, Коростель, Ванакюля, Венекюля, Ханике, Волково и Федоровка Кингисеппского района Ленинградской области, а также воспитанников детского лагеря «Россонь» им. Ю.А. Шадрина.

Энергетики реконструировали участок воздушной линии 10 кВ общей протяженностью почти 27 км, произвели замену опор и смонтировали 80 км самонесущего изолированного провода.

Особенность самонесущего изолированного провода – в защищённости от внешних воздействий. Его специальная полимерная оболочка обеспечивает устойчивую работу линии электропередачи при падении веток и деревьев на провода, налипании снега, сильном ветре, гнездовании птиц и других внешних воздействиях.