Аналитический центр RusCable следит за тенденциями кабельного рынка и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией каждую неделю. Рассказываем, чем запомнились прошедшие пять рабочих дней.

Новая продукция и сертификаты

На прошедшей неделе сертификатов соответствия и деклараций о соответствии на кабельную продукцию зарегистрировано не было.

Новые производства

На этой неделе в ЕГРЮЛ новых юридических лиц зарегистрировано не было.

Рынок полимеров

За прошедшую неделю цены на полимеры и полимерный индекс изменений не претерпели.

Индекс занятости и рынок труда

Прошедшая неделя отметилась тем, что впервые за историю наблюдений индекс занятости упал за счет снижения количества вакансий. На сегодняшний день Индекс составлят 0,33. Это оначает, что на каждую вакансию в кабельной отрасли приходится ровно 3 резюме.

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Торговая активность и цены на кабель

Индекс торговой активности на сегодняшний день составляет 44,16, что означает, что на 100 объявлений продавцов приходится около 44 покупателей. По сравнению с прошлой неделей индекс возрос на 0,02 п.п. за счет повышения количества объявлений раздела "Куплю".

Индекс ВВГ (средняя стоимость ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5) упал на 11,4%, вернувшись к показателям летнего сезона.

Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 7200 рублей за 100 метров кабеля.

Розничные цены на кабель

Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов – 8584 рубля (СберМегаМаркет). Минимальное предложение среди российских маркетплейсов по итогам недели составило 6246 рублей (Ozon). Индекс маркетплейса (усредненное предложение по пяти крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, AliExpress, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет) по сравнению с прошлой неделей упал на 12,7%.

Цены дистрибьюторов

Предложения дистрибьюторов на протяжении прошедшей недели колебались в диапазоне от 5500 рублей до 11760 рублей за 100 метров кабеля.

Результаты опросов и исследований

Каждую неделю портал RusCable проводит опросы представителей кабельной отрасли на актуальные темы. На прошлой неделе мы поинтересовались у посетителей форума, какой фактор является для них определяющим для выбора поставщика кабельной продукции. Наибольшее количество респондентов (34,2%) ориентируются в первую очередь на цену, чуть меньше (33,8%) - качество продукции. 17,7% опрошенных указали надежность поставщика, а 14,3% назвали наиболее важным критерием качество консультации и техническую поддержку.

Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.Ru. Данные актуальны по состоянию на 6 октября 2023 года.