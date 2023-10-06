Амурские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) выполнили ремонт линий напряжением 0,4 и 10 кВ, произвели замену ТП 10/0,4 кВ и установили приборы учета в электросетях, принятых энергокомпанией в рамках программы консолидации сетей.

С прошлого года ДРСК приступили к обслуживанию электросетевых комплексов в девяти селах Селемджинского района и в с. Ромны, которые были приобретены у муниципалитетов в ходе конкурсных процедур. Компании, ранее обслуживающие эти электросети, потеряли статус территориальной сетевой компании (ТСО) из-за изменений в законодательстве.

Затраты на ремонтную программу только в пгт. Февральск превысили 16 миллионов рублей. На эти средства отремонтировали две ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ, заменили 3 трансформаторных подстанции. Сейчас ремонтные работы еще на одной линии электропередачи 10 кВ продолжаются. До конца года завершатся работы в Златоустовске, Ольгинске, Токуре и общая сумма затрат на ремонт составит почти 38 миллионов рублей.

В рамках исполнения федерального законодательства предусмотрена установка и замена приборов учета потребителям электроэнергии. В с. Ромны в этом году установлено 57 приборов и запланировано к установке в следующем еще 137. А в селах Селемджинского района в 2024 году будет установлено 1402 прибора. Реализация этих планов включает полную потребность по замене приборов учета при истечении межповерочного интервала.

«Электросетевые комплексы переведены на обслуживание согласно технической политики АО «ДРСК», исходя из которой компания обеспечивает поставку надежной и качественной электроэнергии. Одна из задач нашей политики – снижение потерь электроэнергии, - рассказывает директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Евгений Семенюк. – Разработаны и частично уже реализованы мероприятия, которые привели к снижению потерь электроэнергии в электросетях с. Ромны с начала этого года почти на 2%. И это только начало по приведению принятых электросетевых комплексов в нормативное состояние. Программы реконструкции внесены в нашу инвестиционную программу 2025-2029, и только на Селемджинский район запланировано почти 155 миллионов рублей».

Постановлением Правительства РФ от 30.04.2022 № 807 были введены критерии соответствия по протяженности электросетевого комплекса, трансформаторной мощности и формы собственности, что позволило начать поэтапное сокращение ТСО. В 2022 году на территории Амурской области функционировали 12 ТСО, к 2025 году согласно Постановлению, останется 4.