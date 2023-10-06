Речь идет об участке км 422 — км 437, проходящем по Кромскому и Троснянскому районах. Здесь ведется капремонт, основная цель которого — сделать дорогу еще безопаснее, а также повысить ее пропускную способность. Для этого проезжую часть на всем протяжении расширят с 7 до 14 м, а встречные потоки транспорта разделят осевым ограждением.

На первых пяти километрах с 422-го по 427-й км завершены практически все работы: уложен верхний слой покрытия из прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, построены две дополнительные полосы движения, на разделительной полосе установлено барьерное ограждение. Сейчас капитальный ремонт развернут на отрезке от поселка Шоссе до села Жерновец, где ведется устройство новой дорожной одежды и усиление существующей. На оставшихся семи километрах до Тросны выполняются земляные работы. Кроме того, на участках устраивается система водоотведения и монтаж водопропускных труб.

Для обеспечения транспортной доступности ближайших к трассе населенных пунктов и совершения безопасных поворотных маневров построят дополнительные полосы накопления. Для местных жителей устроят тротуары с перильным ограждением, шесть автобусных остановок с автопавильонами и комфортными зонами посадки. В деревне Гостомль на пешеходном переходе рядом со школой смонтируют светофор с кнопкой вызова. Полностью капитальный ремонт планируется закончить в ноябре 2025 года.

*** Автодорога М-2 «Крым» – одна из старейших транспортных артерий Центральной России. Она имеет особое значение для миллионов пользователей, обеспечивая транспортно-экономические связи Центрального, Северного и Северо-Западного экономических районов России с Центральным Черноземьем, соединяет два города-героя – Москву и Тулу, проходит через города воинской славы Орел, Курск, Белгород. Среднесуточная интенсивность движения на разных ее участках в Тульской, Орловской, Курской и Белгородской областях составляет от 30 до 10 тыс. автомобилей.