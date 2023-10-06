Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» заменили 18,9 км провода на ЛЭП в Раменском городском округе.

Работники компании также заменили в округе 126 опор линий электропередачи. Отремонтировали электрооборудование двух подстанций — ТП-68А в с. Загорново и КТП-185 в Раменском. Построили на территории округа 8,1 км воздушных и кабельных ЛЭП. Ввели в работу четыре подстанции и 5,3 МВА трансформаторной мощности. Новые электроустановки теперь обеспечивают электроснабжение потребителей д. Антоново, СНТ «Мир» и п. Ильинский.

Программа повышения надёжности в 2023 году охватила те округа, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. Учитывались жалобы на качество электроснабжения и, исходя из них, формировался объем работ. В текущем году в программу вошло 26 округов Подмосковья, среди которых и Раменский.

Программа повышения надежности электроснабжения потребителей реализуется компанией третий год подряд. В рамках программы выполняются мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов.