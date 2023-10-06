Производственное отделение является одним из крупнейших в структуре свердловского подразделения. На его территории находятся такие крупнейшие промышленные предприятия региона, как Северский трубный завод, СУМЗ, ПНТЗ, НЛМК-Урал, Уральская фольга, Ревдинский кирпичный завод, Уралгидромедь, а также 280 населенных пунктов юго-запада Свердловской области, в которых проживает более полумиллиона человек.

Объем средств, направляемых на надежность электроснабжения в рамках программ техобслуживания и ремонтов в 2023 году, составляет более 409 млн рублей. Финансирование инвестиционных планов компании на данной территории составляет свыше 830 млн рублей. В этом году энергетики Западных электрических сетей выполнят порядка 2 тысяч договоров на технологическое присоединение новых клиентов.

В 2023 году на территории Западных сетей начнут функционировать почти 14 тысяч интеллектуальных приборов учета, которые появятся в населенных пунктах Красноуфимского муниципального образования и Артинского городского округа.

Подробно глава компании Александр Пятигор обсудил с коллегами вопросы кадровой политики и проблемы, связанные с укомплектованностью районов электрических сетей производственным персоналом.

«В условиях роста конкуренции на рынке труда нам необходимо системно работать над вопросами сохранения кадрового потенциала нашей компании и над привлечением молодежи, сохраняя лучшие традиции наставничества, привлекая опытных сотрудников из производственного блока к этой работе. Сегодня как никогда важно найти пути решения вопросов по улучшению материального и технического обеспечения наших коллег в районах и производственных отделениях в существующих экономических реалиях. Мы наблюдаем тренд, когда, обучая специалистов высочайшим стандартам работы, направляя на это колоссальные средства, их оттягивают смежные с энергетикой отрасли. Это недопустимо, так как мы являемся системообразующей инфраструктурной компанией, на которую возложены очень серьезные производственные задачи. На уровне руководства компании мы очень внимательно относимся к решению данных вопросов, но этот процесс поэтапный и не такой динамичный, как нам хотелось бы, по объективным ограничениям», - отметил глава «Россети Урал» Александр Пятигор.

Александр Пятигор посетил также производственные базы Ревдинского и Южного районов Западных электрических сетей, подстанцию 110 кВ «Полевская», которая является важным центром питания для Полевского городского округа, а также ознакомился с работой диспетчерской службы производственного отделения.