4 октября 2023 года энергоблок №2 Кольской АЭС включён в сеть после окончания планово-предупредительного ремонта с элементами модернизации. Энергоблок возобновил работу на восемь суток раньше срока, запланированного графиком ремонта.

«В ходе ремонта были выполнены все запланированные работы по регламентному обслуживанию и диагностике основного и вспомогательного оборудования энергоблока №2. С помощью инструментов Производственной системы «Росатом» удалось оптимизировать срок ремонта с 49 планируемых до 42 суток с безусловным соблюдением требований безопасности и качества», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

В рамках модернизации осуществлено 11 мероприятий, основные из них – замена насосного оборудования реакторного цеха, замена арматуры технологических систем турбинного цеха, модернизация оборудования цеха тепловой автоматики и измерений на блочном щите управления № 2. Аналогичные работы были сделаны на блоках № 1, 3 и 4 в текущем году.

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся все четыре энергоблока, которые несут суммарную нагрузку 1260 МВт. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции – 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона.

Кольская АЭС надежно обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области, среди которых большинство крупнейших промышленных предприятий и муниципалитетов.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков.

Кольская АЭС – филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» – «Электроэнергетический»). Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый.