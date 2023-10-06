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"Россети" приступили к техническому обновлению трех центров питания Саратовской области

6 октября 2023, 09:00 170 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети"
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Фото: ПАО Россети - МЭС Волги

Фото: ПАО "Россети" - МЭС Волги

Обновление парка выключателей будет проведено на трех подстанциях 220 кВ в Саратовской области. В результате работ будет повышена надежность энергоснабжения потребителей Саратовской области, в том числе городов Балаково, Ртищево, Вольск с населением более 270 тыс. человек.

Работы выполнены на подстанции «Вольская», проводятся на подстанциях «Ртищево», «Балаковская». Это крупнейшие центры питания, обеспечивающие энергоснабжение потребителей Саратовской области, в том числе предприятий: «Вольский цементный завод», «Газпром трансгаз Саратов», крупнейшего железнодорожного узла – города Ртищево.

Выключатели являются основным коммутационным оборудованием. При возникновении  короткого замыкания они отключают поврежденные элементы энергосистемы, предотвращая развитие аварии. В процессе эксплуатации конструктивные элементы выключателей изнашиваются, что приводит к ухудшению их эксплуатационных характеристик. Своевременный ремонт оборудования необходим для восстановления исправности выключателей с заменой или ремонтом составных частей, что позволяет продлить ресурс работы оборудования.

До конца 2023 года филиал МЭС Волги отремонтирует 184 единицы оборудования на магистральных подстанциях регионов Поволжья.  

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Метки: РОССЕТИ, МЭС ВОЛГИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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