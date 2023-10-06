Обновление парка выключателей будет проведено на трех подстанциях 220 кВ в Саратовской области. В результате работ будет повышена надежность энергоснабжения потребителей Саратовской области, в том числе городов Балаково, Ртищево, Вольск с населением более 270 тыс. человек.

Работы выполнены на подстанции «Вольская», проводятся на подстанциях «Ртищево», «Балаковская». Это крупнейшие центры питания, обеспечивающие энергоснабжение потребителей Саратовской области, в том числе предприятий: «Вольский цементный завод», «Газпром трансгаз Саратов», крупнейшего железнодорожного узла – города Ртищево.

Выключатели являются основным коммутационным оборудованием. При возникновении короткого замыкания они отключают поврежденные элементы энергосистемы, предотвращая развитие аварии. В процессе эксплуатации конструктивные элементы выключателей изнашиваются, что приводит к ухудшению их эксплуатационных характеристик. Своевременный ремонт оборудования необходим для восстановления исправности выключателей с заменой или ремонтом составных частей, что позволяет продлить ресурс работы оборудования.

До конца 2023 года филиал МЭС Волги отремонтирует 184 единицы оборудования на магистральных подстанциях регионов Поволжья.