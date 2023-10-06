На неделе было обнаружено сразу 4 поддельных сайта кабельных заводов. Мошенники создают сайты-клоны, отправляют e-mail-рассылки и буквально забрасывают спамом потенциальных покупателей, создавая серьезную угрозу. Такое "поведение" чаще всего возникает в условиях нестабильных цен на сырье, непонятных сроков отгрузки и попытке "перескочить" на другого поставщика. Так делать не нужно. Лучше работать с проверенными компаниями и поставщиками. Особенно, когда времена "смутные". В прямом эфире посмотрим на сайты-клоны, их технический уровень, попробуем быстро сделать собственный клон и обсудим меры противодействия подобным ситуациям.

Второй темой эфира станут цены на сырье, прогресс в отношении НДС Ассоциации "Электрокабель" и сообщения на форуме, которые беспокоят кабельщиков и создают напряжение в индустрии. Контента тоже достаточно. На этой неделе проходил Город Света в Екатеринбурге и строительный форум 100+, эксперты НОПСМ отметили общее снижение качества строительных материалов, а у нас на YouTube вышли видео о передовых разработках и решениях для судостроения.

В главных новостях недели тоже круто! Посмотрим большой выпуск журнала RusCable Insider, разберемся с репутационными инструментами рынка и в конце разыграем приз на форуме!

Партнер трансляции - АО "ВНИИКП" и проект "Уроки легенд ВНИИКП".