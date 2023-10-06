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В 2023 году в Хабаровском крае в нормативное состояние приведут 22 км на участке Лидога – Ванино федеральной трассы А-376

6 октября 2023, 14:00 320 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Росавтодор
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rosavtodor.gov.ru

Фото: rosavtodor.gov.ru

Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» продолжает капитальный ремонт федеральной автомобильной дороги А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре в Ванинском и Советско-Гаванском районах.

Работы ведутся на четырех участках общей протяженностью около 56 км. Из них 22 км введут в эксплуатацию в текущем дорожно-строительном сезоне.

– Сейчас на объектах завершается устройство покрытия: на сегодняшний день уложено 18 км асфальта, осталось еще 4 км. Кроме того, для повышения уровня безопасности движения выполнены работы по установке металлического барьерного ограждения общей длиной около 19 км из предусмотренных 28 км, – отметил директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.

После приведения в нормативное состояние все объекты будут соответствовать параметрам III категории c двумя полосами движения и асфальтобетонным покрытием. Ввод в эксплуатацию намечен на конец октября 2023 года.

*** Автомобильная дорога Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре обеспечивает круглогодичное сообщение деловых и культурных центров Дальнего Востока и Сибири с портами Ванино и Советская Гавань. С 2019 года – после перехода в федеральную собственность – в нормативное состояние привели около 200 км этой трассы.

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Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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