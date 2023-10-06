Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» продолжает капитальный ремонт федеральной автомобильной дороги А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре в Ванинском и Советско-Гаванском районах.

Работы ведутся на четырех участках общей протяженностью около 56 км. Из них 22 км введут в эксплуатацию в текущем дорожно-строительном сезоне.

– Сейчас на объектах завершается устройство покрытия: на сегодняшний день уложено 18 км асфальта, осталось еще 4 км. Кроме того, для повышения уровня безопасности движения выполнены работы по установке металлического барьерного ограждения общей длиной около 19 км из предусмотренных 28 км, – отметил директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.

После приведения в нормативное состояние все объекты будут соответствовать параметрам III категории c двумя полосами движения и асфальтобетонным покрытием. Ввод в эксплуатацию намечен на конец октября 2023 года.

*** Автомобильная дорога Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре обеспечивает круглогодичное сообщение деловых и культурных центров Дальнего Востока и Сибири с портами Ванино и Советская Гавань. С 2019 года – после перехода в федеральную собственность – в нормативное состояние привели около 200 км этой трассы.