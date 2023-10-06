Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на второй этап строительства завода синтеза высших жирных спиртов (ВЖС) по технологии ФАРУС в Республике Башкортостан. Новые производственные мощности позволят изготавливать ВЖС на территории России.

Высшие жирные спирты являются основой для производства товаров народного хозяйства – моющих средств, строительных материалов, средств личной гигиены, удобрений и т.д. На сегодняшний день потребность в ВЖС удовлетворяется исключительно за счет импорта. Проект компании в соответствии с поручением Президента Российской Федерации внесен в Перечень приоритетных проектов по производству малотоннажной и среднетоннажной химической продукции, которые оказывают существенное влияние на развитие смежных отраслей экономики. Российская технология, лицензиаром которой является АО «ФАРУС», уникальна и не имеет аналогов в мире.

Новый промышленный объект Башкортостана создаст более 400 рабочих мест, привлечет крупные инвестиции в инфраструктуру республики и первым импортозаместит основу для производства товаров широкого потребления.

По словам главного эксперта проекта Сергея Бобрина, площадь территории, на котором построят новый завод, составляет более 400 тысяч квадратных метров.

«Строительство будет организовано в зоне для новых перспективных производств на ранее не застроенных участках», – добавил представитель Главгосэкспертизы.

На участке в Стерлитамакском районе Республики Башкортостан запроектировано двенадцать секций и восемь блоков различного назначения, необходимых для производства, а также три склада, два контрольно-пропускных пункта и другие объекты.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров поддерживает строительство завода по синтезу ВЖС и реализацию проекта на принципах государственно-частного партнерства для возможности скорейшего строительства объекта.

Застройщик – ООО «ФАРУС-Синтез». Генеральный проектировщик – ООО «ФАРУС-Инжиниринг».