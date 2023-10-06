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Вышедший из строя кабель отключил 12 подстанций в посёлке Иноземцево

6 октября 2023, 11:30 129 Время чтения ≈ < минуты
Источник: zheleznovodskiy.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ИА «Победа26» / Отключение электричества в посёлке Иноземцево

Фото: ИА «Победа26» / Отключение электричества в посёлке Иноземцево

Высоковольтный кабель 10 кВ вышел из строя в посёлке Иноземцево. В связи с этим без питания остались 12 подстанций, сообщает глава города Железноводска Евгений Бакулин.

Устранением последствий аварии занимаются Минераловодские районные электрические сети, также к ним подключились энергетики из Железноводска. Сроки устранения аварии в данный момент не ясны и будут озвучены позже. Работа находится под контролем ответственных ведомств и главы города Железноводска.

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Метки: АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ, СКФО
Отрасль: Электроэнергетика 

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