Авторы и источники / Правообладателям Фото: ИА «Победа26» / Отключение электричества в посёлке Иноземцево

Высоковольтный кабель 10 кВ вышел из строя в посёлке Иноземцево. В связи с этим без питания остались 12 подстанций, сообщает глава города Железноводска Евгений Бакулин.

Устранением последствий аварии занимаются Минераловодские районные электрические сети, также к ним подключились энергетики из Железноводска. Сроки устранения аварии в данный момент не ясны и будут озвучены позже. Работа находится под контролем ответственных ведомств и главы города Железноводска.