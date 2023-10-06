Внимание контрафакт!
Высоковольтный кабель 10 кВ вышел из строя в посёлке Иноземцево. В связи с этим без питания остались 12 подстанций, сообщает глава города Железноводска Евгений Бакулин.
Устранением последствий аварии занимаются Минераловодские районные электрические сети, также к ним подключились энергетики из Железноводска. Сроки устранения аварии в данный момент не ясны и будут озвучены позже. Работа находится под контролем ответственных ведомств и главы города Железноводска.
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