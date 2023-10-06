Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» – «Ивэнерго» завершили выполнение комплекса работ по технологическому присоединению строящегося корпуса гимназии №44 в Сухово-Дерябихском микрорайоне в столице региона.

Присоединенная мощность составила 160 кВт. Образовательное учреждение рассчитано на 350 учеников. Разместить в ней планируют 12 классов. Для качественного и надежного электроснабжения школы были проложены две новые кабельные линии электропередачи. Электроснабжение осуществлено по второй категории надежности. В этом случае сетевая инфраструктура предполагает питание по основной и резервной схемам и практически исключает перебои с электроснабжением.

Гимназия №44 – одна из самых больших школ региона, она обсуживает два микрорайона города: Сухово-Дерябихский и Рождественский. Открытие нового корпуса позволит полностью решить проблему с размещением учеников.