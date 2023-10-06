Изменение планов социального развития центров экономического роста, включая строительство социальной сферы и объектов инфраструктуры ТОР, рассмотрели на совместном заседании президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, прошедшем под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

«Одиннадцати субъектам ДФО на 2018-2023 гг. из федерального бюджета выделено 148 млрд рублей на реализацию планов социального развития центров экономического роста. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 605 объектов, отремонтировано 994, благоустроено почти 500 общественных территорий. Расселено 154 тыс. кв.м. аварийного жилья. Построено 75 тыс. кв.м. арендного жилья. В рамках проекта «1000 дворов» завершены работы по реконструкции 1245 дворовых территорий. В Арктике механизм «Единой президентской субсидии» заработал год назад. Там объёмы пока скромнее – в 2022-2023 гг. на социальное развитие центров экономического роста субъектов Арктической зоны Российской Федерации Правительством России выделено порядка 6,1 млрд рублей. Построено 16 объектов, отремонтировано 17, приобретено 175 единиц оборудования. Мы сегодня рассмотрим предложения регионов по распределению «Единой президентской субсидии» на 2024 год», – сказал Юрий Трутнев.

Одобрены изменения планов социального развития центров экономического роста дальневосточных регионов (средства «Единой президентской субсидии»). Оставшийся лимит распределён между регионами с учетом численности населения, бюджетной обеспеченности и финансовой дисциплины по «Единой президентской субсидии» за предыдущие годы. Отдельно вне лимитов будут профинансированы проекты, включенные в мастер-планы городов, по которым приняты комплексные планы; модульные спортивные залы для школ по программе «50 спортзалов в школах ДФО»; создание современных мастерских и центров креативных индустрий. Всего было распределено 33,7 млрд рублей на 2024-2026 годы.

Бурятия получила разработку проектной документации объектов мастер-планов Улан-Удэ и Северобайкальска, создание современных мастерских и центра креативных мастерских, приобретение и установку трёх модульных спортзалов (программа «50 спортзалов в школах ДФО»), приобретение жилья для врачей и учителей, строительство общежития республиканского межотраслевого техникума, поставку и монтаж модульного общежития для филиала Байкальского колледжа туризма и сервиса в Усть-Баргузине. В ряде образовательных учреждений пройдёт капремонт. Также средства пойдут на энергообеспечение ряд объектов.

Якутии выделены средства на создание современных мастерских, приобретение и установку трёх модульных спортзалов (программа «50 спортзалов в школах ДФО»), модернизацию пяти объектов здравоохранения в Нерюнгри (два блока лечебного корпуса, поликлиника для взрослых, акушерский корпус, станция скорой помощи), строительство школы на 253 места в Якутске.

Представлено финансирование Забайкалью на создание современных мастерских, приобретение и установку четырёх модульных спортзалов (программа «50 спортзалов в школах ДФО»), создание мемориальных комплексов героям СВО, модернизацию и возведение спортивных объектов, капремонт школ и медицинских учреждений.

С помощью «Единой президентской субсидии» Камчатка проведёт работы в рамках мастер-плана: благоустроит Никольскую сопку, исторический квартал построит ряд инженерных сооружений. Планируется создание современных мастерских, приобретение и установка модульного спортзала для школ (программа «50 спортзалов в школах ДФО»). Будет завершено строительство детского лагеря им. Гагарина в составе детского и молодежного центра «Восход». По ряду объектов разработают проектную документацию. Сверх лимитов выделено финансирование на реконструкцию объекта культурного наследия дом по ул. Красинцев в Петропавловске-Камчатском.

Приморский край получит средства на объекты комплексного плана Большого Камня. Среди них – реконструкция стадиона «Южный» и строительство ФОКа с бассейном, создание современных мастерских и центра креативных индустрий. Запланирована реконструкция здания «Матросского клуба» Владивостоке, приобретение и установка модульных трёх спортзалов для школ (программа «50 спортзалов в школах ДФО»). Средства выделены на благоустройство ряда территорий, строительство пилотной площадки Инновационного научно-технологического центра на о. Русский.

Хабаровскому краю одобрены средства на создание современных мастерских, приобретение и установку четырёх модульных спортзалов (программа «50 спортзалов в школах ДФО»), завершение строительства районной больницы в Николаевске-на-Амуре, тубдиспансера в Хабаровске, онкодиспансера в Комсомольске-на-Амуре.

Амурская область получит средства на создание креативного кластера в Благовещенске, современных мастерских и центра креативных индустрий, приобретение и установку двух модульных спортзалов (программа «50 спортзалов в школах ДФО»), завершение строительства общественного центра Трибуна Холл в Благовещенске и ЗАГСа в г. Свободном.

Выделены средства Магаданской области на создание современных мастерских и центра креативных индустрий, приобретение и установку модульного спортзала (программа «50 спортзалов в школах ДФО»), детской игровой площадки в парке «Дюкча».

Сахалину предоставлено финансирование на создание современных мастерских, завершение строительства отделения общей практики в с. Отрада на острове Кунашир, детсада в с. Китовое на острове Итуруп.

ЕАО получит средства на создание современных мастерских, умных спортплощадок приобретение и установку модульного спортзала (программа «50 спортзалов в школах ДФО»), продолжение проекта по модернизации областной больницы и образовательных учреждений области, приобретение лесопожарной техники.

Чукотке выделят средства на создание современных мастерских, приобретение и установку модульного спортзала (программа «50 спортзалов в школах ДФО»).

Одобрены изменения в планы социального развития центров экономического рост шести арктических территорий. В рамках «Единой президентской субсидии», предоставляемой по линии Минвостокразвития России, поддержано выделение на 2024 год 863 млн рублей (1,6 млрд рублей были распределены ранее), на 2025 год 500 млн рублей на 2025 год, из забронированного 1 млрд рублей, и на 2026 год 155 млн из предусмотренного 1 млрд рублей.

Республика Карелия в 2024 году получит средства на завершение строительства детского сада в пгт. Калевала, модернизацию модернизация инфраструктуры к лыжно-биатлонному комплексу в г. Костомукша.

Республике Коми выделено финансирование в следующем году на строительство объекта водоснабжения и ремонт артезианской скважины в д. Верхнее Бугаево; проведение капитального ремонта теплопровода наружного теплоснабжения в д. Чукчино, приобретение специального оборудования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в детсаду «Белочка»; интерактивного оборудования, оргтехники для общеобразовательных организаций, тёплых остановочных павильонов на улично-дорожной сети г. Усинска, аэролодки и двух снегоболотоходов на колесах низкого давления для подразделения аварийно-спасательной службы; специализированного автотранспортного средства, предназначенного для перевозки маломобильных групп населения, инвалидов. Интинская центральная городская больница закупит дополнительное оборудование. Для размещения врачебной амбулатории для Усть-Цилемской ЦРБ приобретут быстровозводимые модульные конструкции.

В Якутии решением президиума Госкомиссии с 2023 года реализуется мероприятие по строительству спортивного зала в с. Жиганске. На заседании выделено 135,7 млн рублей на завершение строительства в 2024 году, подтвержденные ранее.

Архангельская область получила средства на 2024-2026 гг. на завершение реконструкции пл. Профсоюзов в г. Архангельске, капитальный ремонт и приобретение оборудования в Дворце детского и юношеского творчества и благоустройство прилегающей территории, модернизацию стадиона им. В.С. Кузина, поставку и оснащение мобильных зданий «Врачебная амбулатория» и благоустройство прилегающей территории Мезенской ЦРБ, капремонт здания центральной инфекционной больницы Архангельской областной клинической больницы.

Дополнительные средства отданы на ЗАТО Мурманской области на 2024 год. корректировано распределение средств для Мурманской области. Выделены средства на завершение строительства крытого бассейна в ЗАТО г. Североморск, здания начальной школы (пристройки) на 250 мест в п. Печенга, Дома культуры в сельском поселении Алакуртти.

Ненецкому автономному округу выделены средства на подготовку места возведения и монтаж технологического оборудования «Умной» спортивной площадки в п. Искателей и приобретение медоборудования.

Поддержано предоставление из федерального бюджета 19,1 млрд рублей (6,9 млрд рублей в 2024 году, 7,9 млрд рублей в 2025 году и 4,3 млрд рублей в 2026 году) для создания объектов инфраструктуры ТОР в семи дальневосточных регионах. «Строительство инженерной инфраструктуры ТОР передано субъектам Дальнего Востока решением, принятым в 2022 году. Считаю его осмысленным, потому что с места руководить строительством намного эффективнее. Тем не менее не могу не отметить, что это увеличивает ответственность прежде всего глав регионов. Прошу на это обращать детальное внимание», – подчеркнул Юрий Трутнев.

Амурская область получила финансирование на создание инфраструктуры на перспективной площадке «Ровное», имеющей конкурентные преимущества – территориальную близость к трансграничному мостовому переходу Благовещенск – Хэйхе. Средства пойдут на технологическое присоединение к электрическим сетям, строительство внутриплощадочных систем электроснабжения, строительство автомобильных дорог, строительство ливневой канализации, строительство системы водоотведения, строительство административного здания.

Приморью выделены деньги для трёх ТОР. В ТОР «Большой Камень» средства пойдут технологическое присоединение к сетям электроснабжения для РМ-Стил ДВ и ССК «Звезда», строительство внеплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения для Приморского металлургического завода и строительство системы теплоснабжения для жилого микрорайона «Нагорный». В ТОР «Михайловский» будут построены системы газоснабжения и внутриплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения площадки «Некруглово», автомобильная дорога с примыканием к региональной автомобильной дороге Григорьевка-Новожатково для ООО «Кенгроу» и ремонтированы участки автомобильной дороги общего пользования регионального значения Михайловка-Дальнее для ООО «Русагро-Приморье». ТОР «Приморье» получит средства на строительство автомобильной дороги площадки «Западная.

Одобрено финансирование Камчатскому краю на строительство внутриплощадочных сетей (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение, ливневая канализация) для ТРК «Паратунка», создание инфраструктуры для «Дальневосточного квартала» (строительство котельной на газовом топливе), строительство лотковой кабельной канализации и системы снабжения термоминеральными водами для ТРК «Зеленовские озерки» и технологическое присоединение к системе водоотведения для ООО «Тополовый парк».

Забайкальский край получит средства на строительство административно-производственных зданий промышленного парка «Кадалинский».

В Якутии будут построены внутриплощадочные проезды, сети водо- и газоснабжения, обустроена ливневая канализация для участка «Туристический», создана газогенерирующей системы для площадки «Капитоновка».

Хабаровский край получит деньги на строительство производственно-административных зданий, внутриплощадочных автомобильных дорог, внутриплощадочных сетей водоотведения и ливневой канализации, технологическое присоединение к системе газоснабжения, обеспечение резидентов дополнительной мощностью электроэнергии, компенсации ДОСААФ для релокации для площадок «Ракитное» и «Парус».

ЕАО предоставлены средства на строительство системы теплоснабжения, внеплощадочных сетей водоснабжения, водоотведения, закрытой подстанции, автомобильной дороги для «Дальневосточного квартала».

Одобрено предложение Республики Бурятия по корректировке наименования мероприятия по созданию автомобильной дороги к площадке АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» и предложение Чукотского автономного округа по переносу срока окончания работ по обеспечение инженерной инфраструктурой промышленного парка «Анадырь».