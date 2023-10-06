Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

"Россети Кубань" реконструировала электросети в центре Адлера

6 октября 2023, 15:30 288 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Кубань
Авторы и источники / Правообладателям

Сочинский филиал компании «Россети Кубань» разукрупнил три линии электропередачи (ЛЭП) и создал эффективную схему распределения нагрузок на энергообъекты в центре Адлерского района города Сочи.

Специалисты в короткие сроки построили дополнительно 800 метров ЛЭП: установили 16 железобетонных опор, а также смонтировали новую трансформаторную подстанцию с мощностью практические вдвое больше прежней – 1 000 кВА.

Реконструкция выполнена в связи с активным развитием курортной зоны района. Энергетики зафиксировали необходимость увеличить мощности энергообъектов для обеспечения стабильного и надежного электроснабжения потребителей. Работы проведены в рекордно короткие сроки – две недели. 

Сочинские электрические сети обеспечивают электроэнергией три муниципальных образования: Сочинский городской округ, федеральная территория «Сириус» и Туапсинский район с общей численностью населения порядка 700 тыс. человек. В зоне ответственности филиала – 29 подстанций 110 кВ и 1 876 трансформаторных подстанций. Общая установленная мощность – 1 236,92 МВА.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+