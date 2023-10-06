"Россети Кубань" реконструировала электросети в центре Адлера

Сочинский филиал компании «Россети Кубань» разукрупнил три линии электропередачи (ЛЭП) и создал эффективную схему распределения нагрузок на энергообъекты в центре Адлерского района города Сочи.

Специалисты в короткие сроки построили дополнительно 800 метров ЛЭП: установили 16 железобетонных опор, а также смонтировали новую трансформаторную подстанцию с мощностью практические вдвое больше прежней – 1 000 кВА.

Реконструкция выполнена в связи с активным развитием курортной зоны района. Энергетики зафиксировали необходимость увеличить мощности энергообъектов для обеспечения стабильного и надежного электроснабжения потребителей. Работы проведены в рекордно короткие сроки – две недели.

Сочинские электрические сети обеспечивают электроэнергией три муниципальных образования: Сочинский городской округ, федеральная территория «Сириус» и Туапсинский район с общей численностью населения порядка 700 тыс. человек. В зоне ответственности филиала – 29 подстанций 110 кВ и 1 876 трансформаторных подстанций. Общая установленная мощность – 1 236,92 МВА.