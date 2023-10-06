Специалисты Усть-Лабинского филиала компании «Россети Кубань» завершили ремонт и подготовку к прохождению осенне-зимнего периода 2023/2024 гг. подстанций 35 кВ «Сельхозтехника» и «Тенгинская» в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Питающие центры обеспечивают электроэнергией порядка семи тысяч потребителей, предприятия АПК и перерабатывающей промышленности, а также административные, образовательные, культурные и медицинские учреждения.

В рамках ремонтной программы на подстанциях энергетики отремонтировали силовые трансформаторы, выключатели, разъединители, отделители, короткозамыкатели – в общей сложности больше 25 единиц энергооборудования.

На питающих центрах специалисты заменили устаревшее оборудование, провели профилактику устройств релейной защиты и автоматики. С помощью современной передвижной лаборатории на подстанциях организована техническая диагностика и испытания оборудования до и после ремонта. Все работы проведены без ограничения электроснабжения потребителей.

Усть-Лабинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией четыре муниципальных образования Краснодарского края: Выселковский, Кореновский, Тбилисский, Усть-Лабинский районы. В зоне ответственности филиала – 62 подстанции 35-110 кВ и 2 050 трансформаторных подстанций общей установленной мощностью 492 МВА.